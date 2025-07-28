Orhaneli ve Harmancık'ta Orman Yangını: 1 Kişi Tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 1 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten orman yakma' suçundan tutuklanmıştır. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kasten orman yakma' suçundan başlatılan soruşturma, şüphelinin geçmişte FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tüm boyutlarıyla titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA