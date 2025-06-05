Orhan Buyurman'dan Kurban Bayramı Mesajı

Avrupa'da yaşayan Türk iş insanlarını tek çatı altında buluşturan Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkanı ve Karabüklü gurbetçi iş insanı Orhan Buyurman, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Buyurman mesajında, Kurban Bayramı'nın sadece dini bir vecibe değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde yaşandığı özel bir zaman dilimi olduğunu vurguladı.

"Gönüllerimizi Birleştirme Vakti"

Kurban Bayramı'nın, zorlukların üstesinden birlikte gelmenin, ihtiyaç sahiplerini gözetmenin ve uzakları yakın etmenin en güzel vesilesi olduğunu dile getiren Buyurman, şunları kaydetti:

"Bayramlar, bizleri birleştiren, kardeşlik bağlarımızı güçlendiren müstesna zamanlardır. Gerek Avrupa'da gerekse memleketimizde yaşayan vatandaşlarımızın bayram coşkusunu aynı samimiyetle paylaşıyor; büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, Kurban Bayramı'nın barışa, sevgiye ve hoşgörüye vesile olmasını diliyorum."

Türk Girişimcilerden Bayramda Dayanışma Örneği

ATGB çatısı altındaki Türk girişimcilerin bu bayramda da ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını artırarak sürdürdüğünü belirten Buyurman, "İş dünyasında başarılı olmak kadar, toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmek de bizler için çok kıymetli. Avrupa'daki Türk girişimcilerimizle birlikte bu bayramda da sosyal projelere destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

Orhan Buyurman, mesajının sonunda tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, barış, huzur ve sağlık dileklerini iletti. - KARABÜK