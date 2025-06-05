Orhan Buyurman'dan Kurban Bayramı Mesajı

Orhan Buyurman'dan Kurban Bayramı Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği Genel Başkanı Orhan Buyurman, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, bayramın toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularının pekişmesi açısından önemini vurguladı. Buyurman, Türk girişimcilerin bu bayramda da ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam ettiğini açıkladı.

Avrupa'da yaşayan Türk iş insanlarını tek çatı altında buluşturan Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkanı ve Karabüklü gurbetçi iş insanı Orhan Buyurman, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Buyurman mesajında, Kurban Bayramı'nın sadece dini bir vecibe değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde yaşandığı özel bir zaman dilimi olduğunu vurguladı.

"Gönüllerimizi Birleştirme Vakti"

Kurban Bayramı'nın, zorlukların üstesinden birlikte gelmenin, ihtiyaç sahiplerini gözetmenin ve uzakları yakın etmenin en güzel vesilesi olduğunu dile getiren Buyurman, şunları kaydetti:

"Bayramlar, bizleri birleştiren, kardeşlik bağlarımızı güçlendiren müstesna zamanlardır. Gerek Avrupa'da gerekse memleketimizde yaşayan vatandaşlarımızın bayram coşkusunu aynı samimiyetle paylaşıyor; büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, Kurban Bayramı'nın barışa, sevgiye ve hoşgörüye vesile olmasını diliyorum."

Türk Girişimcilerden Bayramda Dayanışma Örneği

ATGB çatısı altındaki Türk girişimcilerin bu bayramda da ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını artırarak sürdürdüğünü belirten Buyurman, "İş dünyasında başarılı olmak kadar, toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmek de bizler için çok kıymetli. Avrupa'daki Türk girişimcilerimizle birlikte bu bayramda da sosyal projelere destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

Orhan Buyurman, mesajının sonunda tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, barış, huzur ve sağlık dileklerini iletti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Çin lideri Xi Jinping ile görüşen Trump'tan ilk mesaj: Çok olumlu geçti, beni Pekin'e davet etti

Çin lideri ile görüşen Trump'tan ilk mesaj geldi
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Başkan Gülpınar'dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...

Başkan Gülpınar "Kabahat müdürde" dedi, işin aslı sonra anlaşıldı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.