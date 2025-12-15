Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Moğolistan Genelkurmay Başkanı Ganyamba Sunrevi ile bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganyamba Sunrevi ile Genelkurmay Başkanlığında ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganyamba Sunrevi ile Genelkurmay Başkanlığında bir araya geldi. Ganyamba Sunrevi, Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşılandı. - ANKARA