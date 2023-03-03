Organları bağışlanan minik Berat son yolculuğuna uğurlandı Yerel Haberler Bolu'da geçirdiği trafik kazası sebebiyle 12 gündür hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 10 yaşındaki Berat Sezer, hayata gözlerini yumdu. Bolu'da geçirdiği trafik kazası sebebiyle 12 gündür hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 10 yaşındaki Berat Sezer, hayata gözlerini yumdu. Ailesinin kararıyla 10 yaşındaki Berat'ın organları bağışlandı. Berat, memleketi Düzce'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kaza, 16 Şubat tarihinde Sağlık Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Berat Sezer, Uçar Sokak üzerinden Karadere Caddesi yoluna bisikletiyle gezintiye çıktı. Berat, Karadere Caddesi yolu üzerinde bisikletini kullandığı esnada, aynı caddeden süratle ilerleyen İ.C.Y. idaresindeki 14 AU 949 plakalı otomobilin çarpmasıyla savruldu. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Berat Sezer, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sürücü için denetimli serbestlik uygulandı. Küçük Berat 12 gün sonra yaşam mücadelesini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaybetti. Acı haberle yıkılan aile, Berat'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Berat'ın kalp, böbrek ve karaciğer organı, organ yetmezliği çeken vatandaşlara umut olacak. Küçük yaşta kaza sebebiyle yaşamını yitiren Berat'ın cenazesi memleketi Düzce'nin Dipsizgöl köyüne götürüldü. Dipsizgöl köyü Yanıkbaşı Cami'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cenazesi, köy mezarlığına gözyaşlarıyla defnedildi. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Eğitim ve Araştırma Hastanesi Düzce Bolu Yerel Haberler

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