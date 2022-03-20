Organize sanayide çalışan kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Organize Sanayi Bölgesinde çalışan bayan işçilere KADES uygulamasını anlatarak telefonlarına KADES uygulamasını indirmelerini tavsiye etti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca "Kadın Acil Destek (KADES)" Uygulamasının tanıtımı ve farkındalığının artırılmasına yönelik olarak; Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan kadın personellere bilgi verildi. Akıllı telefon kullanıcısı kadınların IOS ve Android marketlerden indirebileceği "Kadın Acil Destek (KADES) Uygulaması"nın; aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112/155/156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği bir uygulama olduğu hakkında bilgilendirme yapılırken, personelin telefonuna KADES uygulamasının indirilmesi sağlandı. - BALIKESİR