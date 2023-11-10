Organize Sanayi için 25 milyon TL'lik yol yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi istikametine gidiş ve dönüşler için alternatif bir güzergah olarak kazandırılacak 25 milyon TL maliyetli yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi istikametine gidiş ve dönüşler için alternatif bir güzergah olarak kazandırılacak 25 milyon TL maliyetli yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'yol medeniyettir' anlayışıyla şehrin ulaşım ağını genişletecek ve konforu arttıracak önemli ana arterlerdeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Şehit Büyükelçi İsmail Erez Bulvarı devamındaki yol yapım ve asfaltlama çalışmasına devam ediyor. Şehrin doğu batı istikametinde Keykubat Kavşağı ile Organize Sanayi 1'inci Giriş 14. Cadde arasında toplam 3 bin 650 metre uzunluğundaki bulvarın Organize Sanayi tarafındaki bin 500 metrelik kesiminde yol, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları Büyükşehir ekiplerince yapılarak asfaltlama çalışmalarına başlandı. 40 metre genişliğe sahip bu bulvar, şehir istikametinden Anbar Mahallesi ve Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşımı sağlayacak, Osman Kavuncu Bulvarı ile Taha Carım Caddesi'ne alternatif hizmet verecek. Söz konusu yolun kullanıma açılmasıyla birlikte Organize Sanayi istikametine gidiş ve dönüşler için alternatif bir güzergah kazandırılacak. Böylece Osman Kavuncu Bulvarı ile Taha Carım Caddesi'nde trafik hacmi azalacak.

Öte yandan, kamulaştırma bedelleri hariç yaklaşık 25 milyon TL maliyeti olan çalışma çerçevesinde gidiş ve dönüş yönlerinde üçer şerit yol, orta refüj, yaya yolları, bisiklet yolları ve kavşak bağlantıları yapılıyor. - KAYSERİ