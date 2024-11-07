Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Gerçekleşti

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı

Toplantı sonrası Vali Hamza Aydoğdu, ile sunmuş olduğu katkılardan dolayı Erzincan Ticaret Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti. - ERZİNCAN