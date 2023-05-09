Ordulu 90 yaşındaki esnaftan geri dönüşüme katkı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki İhsan Yıldırak, örnek kişiliğinin yanı sıra topladığı ve biriktirdiği plastik kapak ve atık malzemelerle geri dönüşümün önemine dikkat çekiyor.

İlçenin Örencik Mahallesi'nde 1966 yılından bu yana bakkal işletmeciliği yapan ve İhsan Yıldırak, kendisinden sonra çevresine ve şehir merkezine açılan onca büyük marketlere rağmen ayakta kalmayı başardı. 90 yaşındaki İhsan Yıldırak, geri dönüşüme sağladığı katkı ile de örnek davranış sergiliyor. Fatsa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Derya Özcan Ateşli, İhsan Yıldırak'ın bakkalına giderek biriktirdiği plastik kapakları geri dönüşüme kazandırmak üzere teslim aldı.

İnsanlığa, çevreye, dünyaya, gelecek nesillere bırakılabilecek en güzel mirasın sağlıklı yaşanabilir bir çevre olduğunu belirten İhsan Yıldırak, "1960 yılında terzilik yapmaya başladım, 1966 yılında motosiklet ile kaza geçirdim, sonra işyerimi bakkala çevirdim. Karınca kararınca ekmek parası alıyorum Allah bereket versin. 60 seneden beri bakkal olarak hizmet ediyorum vatandaşa. Ben bu plastik kapakları burada müşteriye verdiğim sulardan ve kendi içtiğimiz içeceklerden biriktirdim. Ben bu kapakları birisine faydalı olmak için topladım. Geri dönüşümü işittim onun için topladım. 1 yıldan beri biriktiriyorum Bir şeye yararlı olmak için Fatsa'da belediye görevlilerine rica ettim geldiler ve onlara teslim ediyorum. Bu kapaklar çöp değil geriye dönüşüme kazandırmak lazım Fatsalılara örnek olsun" dedi.

Fatsa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Derya Özcan Ateşli ise yaptığı açıklamada, "İhsan amcamızın kapakları geri dönüşüm için topladıklarını öğrendik. Aslında belediyeye kendisi bir şekilde ulaştırmak istedi ama biz gerçekten örnek bir davranış olduğu için biz kendisini ziyaret etmek istedik. O yüzden kendimiz geldik, hem onu ziyaret ettik elini öptük hem de biriktirdiği geri dönüşüm malzemelerini teslim aldık. Şimdi onları geri dönüşüm tesisine göndereceğiz ve biriktirme amacı yerine ulaşmış olacak" diye konuştu. - ORDU