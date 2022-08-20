Ordu yerel haberi | Kiev'de, Rus ordusunun ele geçirilen tankları sergileniyor Yerel Haberler Gelen Ordu haberine göre Ukrayna ordusu tarafından ele geçirilen Rus ordusuna ait tanklar başkent Kiev'de sergileniyor. Ukrayna ordusu tarafından ele geçirilen Rus ordusuna ait tanklar başkent Kiev'de sergileniyor. Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna ordusu ele geçirilen Rus ordusuna ait tankları başkent Kiev'in sokaklarında sergiliyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde sergilenen tankların halk tarafından ilgiyle karşılandığı görüldü. Tankların fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmeyen kent sakinleri sosyal medyada "Dünyanın en güzel açık hava müzesi" yorumu yaptı. - KİEV Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Ukrayna Rusya Kiev Yerel Haberler

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