Ordu Üniversitesi Sosyoloji Kulübü Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Fidan Dikti

Ordu Üniversitesi Sosyoloji Kulübü tarafından, Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla 100 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Öğrencilerin doğa bilincini geliştirmek üzere Cumhuriyet Yerleşkesi'nde düzenlenen 'Cumhuriyetin 100'üncü Yılı Anısına 100 Fidan Dikme Etkinliği' çerçevesinde Orman Fidanlık Müdürlüğü'nden temin edilen 25 çam, 25 doğu ladini, 25 mavi selvi, 15 kara selvi ve 10 fıstık çamı fidanının dikimi yapıldı.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, fidan dikim etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmada, "Üniversitemiz Sosyoloji Kulübü tarafından Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı anısına düzenlenen fidan dikimi etkinliğinin geleceğimiz için, daha temiz ve bol oksijenli bir ortam için son derece önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bunun gibi güzel ve anlamlı projelerde bir arada olmak dileğiyle, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ORDU