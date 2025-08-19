Ordu Şehir Hastanesi için Basın Mensuplarına Çalışma Odası

Ordu Şehir Hastanesi için Basın Mensuplarına Çalışma Odası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, 2026 yılında hizmete girmesi hedeflenen bin 200 yataklı Ordu Şehir Hastanesi'nde basın mensupları için bir çalışma odası düzenleneceğini açıkladı. Hastanenin, mevcut hastanelerin kapasitesinden 7-8 kat daha büyük olacağı belirtilirken, basın mensuplarının haber amaçlı kullanmaları için bu odanın sağlanacağı ifade edildi.

Ordu Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, 2026 yılında hizmete alınması hedeflenen bin 200 yataklı Ordu Şehir Hastanesi'nde basın mensupları için 'çalışma odası' düzenleneceğini söyledi.

Ordu İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Erkan Güngör, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün'ü makamında ziyaret etti. Güngör, Ordu'da devam eden sağlık yatırımlarına yönelik bilgi aldıktan sonra yapım çalışmaları devam eden şehir hastanesinin tamamlanmasının ardından basın mensupları için çalışma odası düzenlemesi talebini iletti.

İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, hastanenin 2026 yılı mart ayı gibi hasta kabulüne başlayacağını ifade ederek, basın mensuplarının hastane bünyesinde çalışma odası talebini olumlu karşıladıklarını aktardı. Tüzün, "Ordu Şehir Hastanesi mevcut hastanelerimizin kapasitesinden 7-8 kat daha büyük. Arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede basın mensubu arkadaşlarımız için çalışma odası düzenlemeye karar verdik. Arkadaşlarımız hastaneye haber amaçlı geldiğinde bu odayı kullansın ve haberlerini buradan geçsin istiyoruz. Bu çalışmamız Ordu basınına müjde olsun. İnşallah gazeteciler hastanemiz ve Ordu için güzel haberlere imza atarlar. Hepsine başarılar diliyorum" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
'Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

26 yaşındaki ünlü fenomen gözyaşlarıyla toprağa verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan nikah öncesi esprili çıkış: Başlatmayın düğününüze

Nikah öncesi sürpriz çıkış: Başlatmayın düğününüze, vermiyorum kızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.