Ordu kıyılarında yunus sürprizi

ORDU - Ordu'da yunus balıkları kıyıya kadar yaklaştı.

Altınordu sahilinde sabah saatlerinde yunus balıkları sürüsü, kıyıya kadar yaklaştı. Yavaş bir şekilde dans edip ilerleyerek kıyıya kadar yaklaşan sürü, sonrasında uzaklaştı. Yürüyüşe çıkan ve balık tutan vatandaşlar belirli aralıklarla yunus balıklarını gördüklerini ancak her zaman kıyıya bu kadar yaklaşmadıklarını belirttiler.

Balık tutmak için rıhtıma gelen Özkan İşleyen, "Bugün yunus balıkları sahile kadar yaklaşmış. Ben de buraya balık tutmaya geliyorum. Rıhtıma normalde bu kadar yaklaşmazlardı ancak bugün epey yanaştılar. Balık sürülerinin peşinde koşuyorlar, onlar da avlanıyorlar" dedi.