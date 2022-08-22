Ordu haberleri | Ordu'da yunuslar görüntülendi Yerel Haberler Ordu haberler... Ordu'da yunuslar görüntülendi Ordu'nun Ünye ilçesinde kıyıya yakın bölgeye gelerek yüzen yunuslar vatandaşların ilgi odağı oldu. Ordu'da yunuslar görüntülendi ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde kıyıya yakın bölgeye gelerek yüzen yunuslar vatandaşların ilgi odağı oldu. Ünye sahil kesiminde görülen yunuslar, kıyı bir bölgeye gelerek yüzdüler. Yüzen yunusları suya dalıp çıkarak oluşturduğu manzara vatandaşların ilgisini çekti. Sahilde çocuklarıyla birlikte gezen vatandaşlar, yunusların denizdeki gösterisini keyifle izledi. O anlar ise cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör Ünye Ordu Yerel Haberler

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