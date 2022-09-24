Ordu haberi! Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışmaları Fatsa'da start aldı
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Ordu haberi... Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun Fatsa Off-Road Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlediği Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışmaları start aldı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun Fatsa Off-Road Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlediği Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışmaları start aldı.
24 pilot ve 24 kopilotun yarıştığı yarışmalara Iğdır, Nahçıvan ve Sakarya illerinden de katılım olduğu belirtildi. Fatsa Belediyesi hizmet binası önünden, Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışmalarının startını Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı ile birlikte verdi. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel