Ordu haber: İnegöl Mesudiye Mahallesine 40 araçlık otopark kazandırılıyor

Mahalle otoparklarıyla parklanma sorununa çözüm üreten İnegöl Belediyesi, Mesudiye Mahallesinde iki ayrı noktada 40 araçlık otopark yapımı için çalışmalara başladı.

Bir yandan şehri geleceğe taşıyacak projelerle modern kent İnegöl'ün temellerini atan İnegöl Belediyesi, bir yandan da vatandaşların hayatını kolaylaştıracak dokunuşlarla sorunlara çözüm üretmeye devam ediyor. Bu çerçevede özellikle sokak aralarında parklanma sorununa çözüm olarak mahalle otoparklarının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Her yıl yaklaşık bin araçlık otopark üreten İnegöl Belediyesi, Mesudiye Mahallesinde Ramazan ve Özkamer Sokaklarda bulunan iki ayrı alanda 40 araçlık otopark yapımı için çalışmalara başladı.

İki ayrı noktada 40 araçlık otopark

Belediye Başkanı Alper Taban, devam eden otopark uygulamalarını yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, "Bugün Mesudiye Mahallesinde devam eden çalışmalarımızı incelemek üzere bir aradayız. Tabi İnegöl hızlı büyüyen bir şehir. Gerek insan sayısı gerekse de araç sayısı olarak büyüyoruz. Buradan hareketle şehrimizde birtakım ihtiyaçlar hasıl oluyor. Gerek yeşil alan oluşturulması gerek koruluk alanlar gerek çocuk oyun alanları ve otoparklar olsun ihtiyaçlar doğuyor. Bugün de Mesudiye Mahallesi Ramazan Sokak üzerinde 31 araçlık otopark oluşturuyoruz. Hemen yan tarafta da Özkamer Sokakta 9 araçlık bir otopark düzenliyoruz" dedi.

Projeler hakkında bilgi de veren Başkan Taban, "Projemiz bin 775 metrekare alan üzerinde planlandı. 700 metrekare yeşil alan, 31 araçlık 465 metrekare otopark alanı ve 610 metrekare sert zemin tretuvar alanı mevcut. Vatandaşlarımız burada güvenli şekilde araçlarını park edebilecekleri otoparklar oluşmuş oluyor. İleride ağaçlar büyüdüğünde gölgesinde oturma imkanı da olacak. Yine Özkamer Sokakta da 310 metrekare'lik adayı 9 araçlık otoparka dönüştürüyoruz. 80 metrekare yeşil alan, 135 metrekare otopark ve 95 metrekare sert zemin tretuvar alanı bulunuyor" diye konuştu. - BURSA