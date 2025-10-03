Ordu-Giresun Havalimanı'nda Acil Durum ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Ordu-Giresun Havalimanı'nda acil durum ve ateşli yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Uçak Kaza Kırım Kurtarma ve Yangınla Mücadele Yönergesi kapsamında yapılan tatbikatta, senaryo gereği sert iniş yapan yolcu uçağı ikiye bölündü. Uçağın bir kısmında çıkan yangına Havalimanı ARFF ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Tatbikata Ordu ve Giresun itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri, Ordu AFAD, Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü, Gülyalı İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma ekipleri katıldı. Yangın söndürme çalışmalarının ardından uçak içinde sıkışan yolcular kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şefliği olay yerinin emniyetini sağlarken, jandarma ve polis ekipleri havalimanının genel güvenliğini aldı. Acil Durum Operasyon Merkezi, Havalimanı Mülki İdare Amiri Ayhan Durmuş başkanlığında kurularak müdahaleler buradan koordine edildi.

Tatbikatın sonunda kurumlar arası iş birliği değerlendirilerek muhtemel aksaklıklara karşı önlemler ele alındı. Havalimanı ARFF ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı, muhtemel acil durumlarda en fazla 3 dakika içinde müdahale zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı. - ORDU