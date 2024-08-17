Ordu-Giresun Havalimanı 50 Gün Süreyle Uçuşlara Kapatılacak

Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliği taşıyan ve Ordu- Giresun Havalimanı, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 50 gün süreyle uçuşlara kapatılacak.

Ordu sınırları içerisinde yer alan, Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu- Giresun Havalimanı, 22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açıldı. Açıldığı günden bu yana binlerce seferin düzenlendiği havalimanı, sisli ve rüzgarlı havalarda yaşanan uçakların 'pas geçmesi' ile gündeme geldi. Bir süre havalimanında yaşanan bu aksaklıklar yolcuları mağdur etti.

2023 yılında 10 gün uçuşlar kapatılmıştı

Son olarak 2023 yılının Kasım ayında PAT sahaları onarımı ve apron genişletmesi çalışmaları nedeniyle 10 gün boyunca kapalı kalan havalimanı, 16 Eylül-5 Kasım 2024 tarihleri arasında da 50 günlük bakıma alınacak. Bu süreçte havalimanı PAT saha onarımı ve apron genişlemesi işlemleri yapılacak. Çalışmaların, gurbetçilerin ve tatilcilerin dönüş zamanına denk gelmesi ve iş takviminin 50 günde tamamlanmasının hedeflenmesi ile yaşanan aksaklıklar ise tepkilere neden oldu.

"Çok uzun bir süre"

Gülyalı-Havalimanı Merkez Taksi hattında çalışan, 149 No'lu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Kalafat, "Yetkililer bu işi daha iyi bilir, inşallah onlardan da bir açıklama gelecek ancak 50 gün hem vatandaşlar hem de bizim için uzun bir süre. İnşallah söylendiği gibi 50 gün sürmez, daha erken biter. Bizim temennimiz burada kimsenin mağdur olmaması. İnşallah daha hızlı bir şekilde yapılır. Bu onarım ve bakım Eylül ayında değil de farklı bir tarihte de olabilirdi. Umarım açıklama yapılır ve kamuoyu da çelişki içerisinde kalmaz" dedi.

"Taksiciler olarak mağdur oluyoruz"

Taksiciler olarak mağdur olduklarını ve havalimanında sisli ve rüzgarlı havalarda da aksaklıların yaşandığını ifade eden Kalafat, "50 günlük süreçte belki de en çok mağdur olacak kişiler bizleriz. Umarım hızlı bir şekilde biter. Burada sis nedeniyle ve rüzgarlı havalarda da aksaklıklar oluyor. İnşallah bu tadilat esnasında yağmurlu ve sisli havalardaki iniş aksaklıkları için de bir çalışma yapılır ve bölge için daha iyisi olur" ifadelerine yer verdi.

"Vatandaşımız böyle bir havalimanı yapıldığı için seviniyor, böyle aksaklıklar olunca üzülüyoruz"

Vatandaşların havalimanı yapılmasından son derece memnun olduklarını ancak yaşanan bu aksaklıklar ile uzun süren çalışmaların vatandaşlar gibi kendilerini de üzdüğünü belirten Kalafat, "Bölgemizdeki tek havalimanı, en çok göç eden iller Ordu ve Giresun. Vatandaşımız böyle bir havalimanı yapıldığı için seviniyor fakat böyle aksaklıklar olunca onlar gibi bizler de üzülüyoruz. Buranın aktif olarak yılın 12 ayında çalışmasını istiyoruz, inşallah olur. Geçen yıl da yaklaşık 2 haftalık bir kapanma olmuştu. Bu ara sıra yapılıyor, inşallah bu son olur ve sürekli olarak çalışır. Bu konuda laf kirliliği de var, yetkililerin de açıklama yapması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Mağduriyet söz konusu"

Gülyalı Dolmuş Durağı'nda Ordu-Giresun Havalimanı güzergahında şoför olarak çalışan Kemal Soylu, 50 gün boyunca kapalı olacak olan havalimanının öğrenci, yolcu, vatandaş ve kendilerini mağdur edebileceğini söyledi. Soylu, "Ağustos ayında öğrencilerin üniversiteye gelmeleri nedeniyle, burayı kullanacak olan öğrenciler için büyük sıkıntı var. Bu uzun bir süre, öğrenci, bizim ve vatandaşlar için bir mağduriyet söz konusu" diye konuştu.

"Tam tatilciler ve gurbetçilerin döneceği zamana denk geliyor"

Dolmuş şoförü Kemal Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bence buranın tadilatı farklı bir tarihte yapılabilirdi, kış sezonunda bakım yapılabilirdi. Tam tatilcilerin, gurbetçilerin geri döneceği zamana denk geliyor. Sisli havalarda uçak inmiyor, bildiğim kadarıyla yağışlı havalar o kadar olumsuz etkilemiyor. Bizim bölgemizde sis yılda 1-2 ay kadar oluyor."

Uçuşlar 50 gün durdurulacak

Öte yandan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ordu-Giresun Havalimanı Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, Ordu-Giresun Havalimanı'nda yapımı devam eden havalimanı PAT saha onarımı ve apron genişlemesi işi nedeniyle, havalimanının 16 Eylül 2024 tarihinden itibaren 50 gün süreyle iniş ve kalkış trafiğine kapatılacağı, bu süreçte Ordu-Giresun Havalimanı'na gerçekleştirilecek uçuşların durdurulacağı ifade edildi. - ORDU