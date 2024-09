Ordu Fatsa'da Tolsa Fabrikası İşçilerinin Grevi Sürüyor

GENÇAĞA KARAFAZLI

(ORDU) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren İspanyol Tolsa Fabrikası'nda Maden-İş ile toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamaması üzerine 2 Eylül'de başlayan grev sürüyor. Sendika temsilcisi Hakkı Emence, "Oturalım masada anlaşalım ya da bizim bütün haklarımızı versinler biz işimize bakalım, onlar da kendi kafalarına göre kendi bütçesine göre eleman baksınlar. Bırakır gideriz diye bir şey yok biz burada 60 gün de sürse 70 gün de sürse 100 gün de sürse bir neticeye varana kadar devam edeceğiz" dedi.

Fatsa'da bulunan Tolsa Fabrikası'nda çalışan işçiler, 2 Eylül günü greve çıktı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası'na bağlı işçiler, talep ettikleri yüzde 50 oranındaki zam oranına karşılık işverenin yüzde 25 teklif ettiğini dile getirdi.

"Dayanışma ruhunuzu desteklemeye geldik"

Greve destek vermek için işçileri ziyaret eden Emek Partisi Ordu İl yönetimi Tarım Komisyonu Başkanı Bahri Dinç, şunları söyledi:

"Türkiye'de genel çalışanların aç bırakılarak asgari ücrete mahkum edilmesi ve ücretlerinin artırılmaması hükümetin desteklediği bir politikadır. Yani kapitalizmin doğrudan içinde, onu da uyguladığı kapitalizmin doğrudan kurallarının içindedir. Dolayısıyla sizin gibi güzel insanlar, emeğiyle geçen insanlar günün koşullarında asgari ücretin de altında bir ücrete mahkum edilmesi bizleri de tedirgin etti. Bu kapitalizmin oyununu nasıl bozarız diye bizler sizlerle dayanışmaya ve bu şekilde birlikte birliktelik sağlayarak dayanışma ruhunuzu desteklemeye buraya geldik, yalnızda olacağımızı ve sizleri destekleyeceğimizi bildirmek için geldik. Her zaman yanınızdayız."

"Çocuklarınıza, 'biz burada direndik haklarımızı aldık' diyebileceksiniz"

Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra, "Burada bu konuda çok kutlu bir iş yapıyorsunuz sizin bu direnişin burada gördük ki sanayi açısından önemli yerler var. Bunlara da örnek olmanız açısından ve çocuklarınıza yarın 'biz burada direnmiştik de bu haklar alındı' diyebileceğiniz bir olayla karşı karşıyasınız. Biz Tüm Köy Sen olarak hatta diğer demokratik güçler olarak her zaman sizin yanınızdayız her an sizinle yardımlaşma ve dayanışma halinde olacağız sizleri kutluyorum" dedi.

"Ş i rketin, toplu iş sözleşmesine karşı ılımlı hiçbir tavrı olmamıştır"

Grev Sözcüsü Mustafa Kemal Maral ise şunları söyledi:

"Tolsa Madencilik bünyesinde görev yapan çalışanlardan biriyim. Burada 3 seneye yakındır mesai harcayan arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. Burada çalışma sürecimizin başlangıcından beri gerek insani haklar olsun gerek maaş haklarımız olsun herhangi bir düzenleme yapılmamasına karşılık ben ve arkadaşlarım grev kararı aldık. Bu süreci sonuna kadar götürmekte kararlıyız. Burada aldığımız grev kararı neticesinde şirketin herhangi bir geri dönüşü, toplu iş sözleşmesine karşı ılımlı hiçbir tavrı olmamıştır. Bu ılımlı tavrın gelmemesi sonucunda biz de grev kararımızı daha da istikrarlı bir şekilde sürdürmek noktasında ilerletmeye kararlıyız. Bizim grev kararımızı almamızdan sonra burada ki diğer bazı yerel firmaların rant sağlamak amacıyla bizim şirketimize ortak üretim yapma kararlarını aldığını biliyoruz ve bu üretim yapma kararları bizim grevimizi yıldırmaktan başka bir şey için amaçlanmıştır. Ancak biz bu yıldırma kararlarına asla boyun eğmeyeceğiz ve sonuna kadar grevimizi sürdüreceğiz. Burada şunu da söylemek istiyorum; biz Fatsa'nın insanı olarak tüm Ordu'nun yerel yönetimin ve diğer yönetimin diğer partililerin diğer sendikaların burada kardeşle bize gelip dayanışmada bulunmasını bizi desteklemesini bize yardımcı olmasını talep ediyoruz sesimizi duyurmaları adına onlara yardım çağrısında bulunuyoruz."

"Bir neticeye varana kadar devam edeceğiz"

Sendika temsilcisi Hakkı Emence başlattıkları grev hakkında şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yılbaşında maaşımıza ekstra bir zam istedik. Ekstra zam isteyince 'mevcut bu kadar verebiliyoruz' dediler. Asgari ücret neyse o zammı verdiler. Oysa ki burada yabancı firmalar yaklaşık bir işçi 28- 30 bin lira alıyorken biz de sendikalaşmaya karar verdik. Arkadaşlarla topluca karar verdik. Türkiye Maden- İş Sendikalarına üye olduk, üye olduktan sonra yetki belgemizle birlikte 3. ayda biz oturumlara başladık firmayla pazarlığa başladılar. 3 tane toplantı oldu ikisi Ankara'da Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nda oldu birisi burada fabrikada oldu. Bizim sözleşmede istediğimiz hiçbir şeye yanıt vermediler, yanıt veremiyorlar. Biz her zaman şirkete şunu dedik; 'biz greve gitme taraftarı değiliz'. Biz her zaman arkadaşlar olarak ahlaki bir şekilde çalışmamıza devam ettik bu grevin olacağı bir ay önceden belliydi. Hiçbir zaman işimizde işte grev var aman işi yavaşlatalım şöyle yapalım böyle yapalım demedik, iş ahlakımızı hiç bozmadık. Aynı bu şekilde devam ettik ama buraya gelmesini istemezdik. Yine söylüyorum oturalım masada anlaşalım ya da bizim bütün haklarımızı versinler biz işimize bakalım onlar da kendi kafalarına göre kendi bütçesine göre eleman baksınlar. Bırakır gideriz diye bir şey yok biz burada 60 gün de sürse 70 gün de sürse 100 gün de sürse bir neticeye varana kadar devam edeceğiz."