Ordu'dan Kars'a Arıcılık Geleneği: Yaman Ailesinin Hikayesi

Ordu'dan Kars'a Arıcılık Geleneği: Yaman Ailesinin Hikayesi
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Ordu'nun Fatsa ilçesinden Kars'a gelerek arıcılık yapan Yaman ailesi, dedelerinden miras kalan geleneği sürdürüyor. Yılda yaklaşık 6 ton bal üreterek 3 çocuklarını okutan aile, Kars'ın zengin florasında kaliteli bal üretimi yapmaktan mutluluk duyuyor.

Ordu'dan Kars'a gelerek arıcılık yapan çift, dedelerinden miras kalan geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşıyor. Yılda yaklaşık 6 ton bal üretimi yapan Yaman ailesi arıcılıkla üç çocuklarını okuttu.

Kars'a havaların ısınmasıyla birlikte arıcılar da gelmeye başladı. Ordu'nun Fatsa ilçesinden Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Değirmen Köprü köyüne kovanlarını getiren bal üreticisi Ali Yaman, 21 yıldır dedelerinden kalan mesleği sürdürüyor. Kars'ın zengin florasından dolayı bölgeyi tercih ettiklerini belirten Yaman, yıllardır aynı noktada bal üretimi yaptıklarını kaydetti. Yaman ailesi yılda yaklaşık 6 ton bal üretiyor.

"21 yıldır aynı nokta da arıcılık yapıyor"

Değirmen köprü köyüne 21 yıldır geldiğini belirten üretici Ali Yaman, "Bu sene 21. senem. Arıcılık bizim dede mesleğimiz. Dedemiz 1975 yılında yine Arpaçay Kuyucuk'ta arıcılık yapmış. O tarihten bu yana biz de bu geleneği sürdürüyoruz. Kars'ın Arpaçay ilçesi Değirmen Köprü köyü, yani Cedere'deyim. Buranın doğası, bitki örtüsü çok güzel, geven, boğa dikeni, kekik gibi bitkiler sayesinde arılar kaliteli bal üretiyor. Bu yüzden bölgeyi bırakmıyoruz. 200'e yakın arı kovanımız var ve yılda ortalama 5 ile 6 ton arasında bal üretiyoruz" dedi.

Eşiyle birlikte arıcılık yaptığını ifade eden Seyran Yaman, arıcılıkla çocuklarını okuttuklarını söyledi. Seyran Yaman, "Eşimle birlikte 21 yıldır arıcılık yapıyoruz. Bu meslek sayesinde 3 çocuğumuzu okuttuk. Başka bir gelirimiz yok, sadece arıcılıkla geçimimizi sağlıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Yaman ailesi, hem doğal üretimi, hem de dedelerinden miras kalan geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşıyor. Çift arıların ve kovanların bakımını da birlikte yapıyor. Sabahın erken saatlerinde kovanlarının başına gelen çift, karanlık çökünce dinlenmek üzere kulübelerine geçiyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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