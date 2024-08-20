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Ordu'da Vatandaşlar Ücretsiz İkramlarda Bulunuyor

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Ordu'da yaşayan bir vatandaş, evinin bahçesine koyduğu buzdolabında su, çay ve gıda ikramında bulunarak yoldan geçenlere yardımcı oluyor. Vatandaşların memnuniyetle karşıladığı bu hizmetten şimdiye kadar yaklaşık 150 kişi faydalandı.

Ordu'da evindeki buzdolabını bahçeye koyan vatandaş, yoldan geçenlere ücretsiz olarak su, çay ve gıda ikramında bulunuyor.

Yaklaşık 40 yıl boyunca İstanbul'da yaşadıktan sonra 2 yıl önce Altın Ordu ilçesi Kökenli Mahallesi'ndeki baba ocağına taşınan ve yalnız yaşayan Engin Gün (63), çevresindeki fındık bahçelerinde ve mahallede içme suyu olmadığından, ilk olarak evinin yanına bir çeşme yaptırdı. O çeşmeyi yaptırdıktan sonra insanların özellikle yaz aylarında soğuk su içmesi için çeşmenin hemen yanına bir buzdolabı koyan Gün, dolabın içerisini ayrıca ekmek, karpuz, soğuk su, kahvaltılık gibi ürünler ile doldurdu, bir de semaver ve çay bıraktı. Buzdolabına astığı "Dolapta soğuk su, kahvaltı, kamelyada çay var, hayrat kullanabilirsiniz" yazısını gören, acıkan ve susayan işçiler ile vatandaşlar, buradaki hayrattan ücretsiz bir şekilde yararlanıyor, karınlarını doyurup soğuk sularını ve çaylarını içebiliyor.

"İmkanım dahilinde dolduruyorum"

Uyguladığı bu hizmetten vatandaşların memnun olduğunu ifade eden Engin Gün, "İnsanların ettiği dualar bana yetiyor. Burada herkes bana soğuk su soruyordu. Bu sorundan yola çıkarak dolap koymak istedim. Geri dönüşler çok güzel, insanlar dua ediyor. Dolabın içerisinde imkanlar dahilinde zeytin, peynir, kahve, yoğurt, karpuz ve soğuk su gibi gerekli malzemeler var" dedi.

"Şimdiye kadar yaklaşık 150 kişi faydalandı"

Yaptığı hizmetten şimdiye kadar yaklaşık 150 kişinin faydalandığını ifade eden Gün, "İnsanların faydalanması beni mutlu ediyor. Ben çok memnunum, bu dolap buradan hiç kalkmayacak. Benim gibi inşallah farklı noktalarda yapan arkadaşlarımız da olur" diye konuştu.

"Kimse para vermeden karnını doyurup, soğuk su içebiliyor"

Fındık bahçesinde çalıştıktan sonra buzdolabındaki malzemelerden tüketen ve soğuk su içen Zeynep Bozkurt (55), "Biz bahçeden geliyoruz. Burada dolapta soğuk su var, peynir, zeytin gibi kahvaltılık ürünler ve ekmek var. Gelen işçiler burada acıktığı zaman yiyip içebiliyor. Bence çok güzel bir uygulama, Allah kendisinden razı olsun. Kimse para vermeden burada karnını doyurabiliyor, soğuk su içebiliyor. Biz de bahçeden geldik, bir şeyler atıştırdık, su içtik şimdi ise işimize gideceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Oyun oynayınca acıkıyoruz, burada karnımızı doyuruyoruz"

Mahallede yaşayan 9 yaşındaki Mert Can ise, oyun oynadıktan sonra buradan soğuk su içtiklerini, "Top oynayınca hem acıkıp, hem de susuyoruz. Bu yazıyı görünce ihtiyaçlarımızı buradan karşılıyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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