Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

ORDU - Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ila mücadele kapsamında yürütülen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinde 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışma kapsamında Altınordu, Fatsa ve Perşembe ilçelerindeki 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 16,91 gram sentetik uyuşturucu, 6,33 gram esrar ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan 6 aparat ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakıldı, 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.