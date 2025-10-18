Haberler

Ordu'da Üniversite Öğrencisi Halı Sahada Hayatını Kaybetti

Ordu'da Üniversite Öğrencisi Halı Sahada Hayatını Kaybetti
21 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert Erkek, halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç, Amasya'nın Merzifon ilçesinde toprağa verildi.

Ordu'da üniversite öğrencisi genç, halı sahada aniden rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesinde toprağa verildi.

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mert Erkek (21), akşam saatlerinde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken aniden rahatsızlandı. Gencin rahatsızlığının sürmesi üzerine adrese acil sağlık ekipleri sevk edildi. Mert Erkek, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Muşruf köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine katılan Amasya Valisi Önder Bakan, aileye başsağlığı diledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
