Ordu'da su kanalı tartışması cinayete dönüştü: 1 ölü - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - - Ordu'da su kanalı tartışması cinayete dönüştü: 1 ölü

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında su kanalı yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, Tabanca ile vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fındık bahçesinde su kanalı geçişlerini ve yol geçişlerini kapattığı iddia edilen Halit Çelik, akrabası olan Türker Çelik ile fındık bahçesinde karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit Çelik, belinden çıkardığı silahla Türker Çelik'e ateş etmeye çalıştı. Bu sırada kendini korumak isteyen Türker Çelik, fındık ocağının arkasına geçerek yanında bulundurduğu av tüfeğiyle Halit Çelik'e ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların göğüs bölgesine isabet etmesi üzerine Halit Çelik yere yığıldı.

Yaşanılan olayın ardından durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Ünye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu Halit Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Savcılığın olay yerine gelmesi sonrası Halit Çelik'in cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi.

Kaçan zanlı aranıyor

Olaya karıştığı öğrenilen Türker Çelik'in olay sonrası kayıplara karıştığı öğrenilirken, jandarma ekiplerinin ise zanlıyı her yerde aradığı öğrenildi.

Yaşanılan cinayetin daha önceden yine arazi ve yol kapatma gibi kavgaların olduğu, tarafların ise mahkemelik ve birbirlerinden şikayetçi oldukları iddia edildi.

Jandarma olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.