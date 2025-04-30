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Ordu'da Öğrencilerden Kan Bağışı Kampanyası: 245 Ünite Kan Toplandı

Ordu'da Öğrencilerden Kan Bağışı Kampanyası: 245 Ünite Kan Toplandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde iki lisenin işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında 245 ünite kan toplandı. 'Bir Kan Üç Can' sloganıyla yapılan etkinlikte öğrenciler, aileler ve vatandaşlar büyük bir destek verdi.

Ordu'da öğrencilerden kan bağışına destek: 245 ünite kan toplandı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'Bir Kan Üç Can' sloganıyla ortak işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenledi.

Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programa çok sayıda öğrencinin yanı sıra aileler ve vatandaşlarda destek çıktı. Düzenlenen bağış kampanyasında toplamda 245 ünite kan toplandı.

Kan bağışı kampanyasında hedeflerinin öğrencilere toplumsal dayanışmanın önemini anlatmak ve ülke genelinde yaşanan kan stoklarındaki azalmaya dikkat çektiklerini ifade eden Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Üzeyir Kocagöz, "Bizler, 'Bir Kan Üç Can' sloganıyla burada velilerimizin desteğiyle toplandık. Gerçekten güzel bir katılım sağlandı. Burada Türk Kızılay'a da çok güzel bir destek olduk. Zaten bölgemizde Kızılay'a yönelik en güzel desteği sağlayan ilçemiz Ünye'dir. Bundan sonraki kan bağışı çalışmalarımız öğrencilerimiz ve velilerimizin desteğiyle devam edecektir. Kan herkes için sürekli bir ihtiyaçtır. Basit bir yaralanmada dahil hastanede en az kişi başına 8 ünite kan gerekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel
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