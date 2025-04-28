Ordu'da Küflü Ekmek Şikayeti: Market ve Fırına Ceza Kesildi

Ordu'da satın aldığı paketli ekmek küflü ve çift etiketli çıkan şahıs, mağdur olduğunu belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine ekmeği satan market ve üreten işletme hakkında cezai işlem uygulandı.

Altın Ordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan Uygar Yılmaz, dün akşam saatlerinde bir marketten ambalajlı ekmek satın aldı. Evde yemek yediği esnada ekmekte küf olduğunu fark eden Yılmaz, çocuğunun ağzındaki ekmeği çıkarttırdı, yaptığı kontrolde ekmeğin üzerindeki etiketin üzerine bir etiket daha yapıştırıldığını anladı. Bunun üzerine ALO 174 ve gerekli yerlere ihbarda bulunan Yılmaz, aynı zamanda aç kaldıklarını da söyledi. Şikayet üzerine market ve ekmeği üreten firma hakkında cezai işlem uygulandı.

"Yemek yerken fark ettim, 3 yaşındaki oğlumun ağzından ekmeği aldım"

Satın aldığı ekmeğin durumunu yemek yediği esnada fark ettiğini söyleyen Uygar Yılmaz, "Dün akşam saatlerinde fırınlar kapalı olduğu için marketten ekmek almak istedim. Burada 'yöresel ekmek' adı altında bir ekmek aldım ve 30 TL ödedim. Eve geldiğimde ekmeğin etiketinin üzerinde bir etiket yapıştırıldığını fark ettim, yemek yerken ekmekte küf fark ettim ve 3 yaşındaki çocuğumun ağzından ekmeği aldım. Sonrasında ise gerekli yerlere ve ALO 174 hattına şikayette bulundum" dedi.

"30 lira için insanların sağlığıyla oynamasınlar"

Fırının kapalı olmasından dolayı bu ekmeği satın aldığını ve bir hayli küf olduğunu kaydeden Yılmaz, gerekli şikayetlerde bulunduğuna değinerek, "30 TL için insanların sağlıklarıyla oynamasınlar. Ben çocuğumun ağzından küflü ekmek aldım. Kendimiz de yemek üzereydim, akşam aç da kaldık" ifadelerine yer verdi.

"Devletimiz tüketicinin yanında olduğunu hızlı bir şekilde gösterdi"

"Öğrendiğime göre sabah saatlerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yetkililer gitmiş, hem ekmeği satan markete, hem de üretim yapan firmaya ceza yazdıklarını öğrendim ve çok memnun oldum" diyen Yılmaz, "Devletimiz her zaman tüketicinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi" şeklinde konuştu.

Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin, ekmeği satan market ve üretimini yapan işletme hakkında cezai işlem uyguladığı öğrenildi. - ORDU