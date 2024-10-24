Üye Girişi
Haberler

Ordu'da Kereste Yüklü Kamyon Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ordu'da Kereste Yüklü Kamyon Trafik Kazası: 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde kereste yüklü bir kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da kereste yüklü kamyon, tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Kazada sahil yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan kereste yüklü kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası kamyonların yolun ortasında kalması nedeniyle Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza Yüceler Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emrullah Alparslan idaresindeki kereste yüklü 52 LD 590 plakalı kamyon, Azerbaycan'a yük getirdiği öğrenilen ve ışıklarda durmaya çalışan 99-ZB-512 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı sürücü Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karadeniz sahil yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Diğer taraftan yaşanan kaza sonrası Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri sahil yolunda yoğunlaşan trafik akışını sağlamaya çalıştı. Kereste yüklü kamyonun üzerindeki malzemeler iş makineleri yardımıyla diğer kamyonlara boşaltılırken, yoğunlaşan trafik ise yaklaşık 5 saatin ardından yeniden normale döndü.

Kazada yaralanan araç sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel

Yerel Haberler Karadeniz Güvenlik Politika Ekonomi 3-sayfa Ulaşım trafik Yerel Kaza Ünye Ordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döner dönmez harekete geçti

 MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı

MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı

 Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar

Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar
Sanık öğretmen ile acılı babanın diyaloğu mahkemeye damga vurdu

Sanık öğretmen ile acılı babanın diyaloğu mahkemeye damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CLJ hangi takım, açılımı ne? Celje Başakşehir maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Celje Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bu akşam dizi var mı, yok mu? Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 39. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! İnci Taneleri neden yok? 24 Ekim İnci Taneleri günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri yok mu? TRT 1 canlı maç izle! BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın Karadut CANLI İzle! Karadut 6. Bölüm ATV kesintisiz HD izleme linki var mı? Karadut SON BÖLÜM İzle İnci Taneleri CANLI izle! 24 Ekim İnci Taneleri 20. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Galatasaray Manchester United'i yendi mi? Geçen seneki Galatasaray Manchester United maç skorları ne? Fenerbahçe Manchester United hangi kanalda? Fenerbahçe Manchester United maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Geçmişte Fenerbahçe Manchester United maçları ve skorları ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.