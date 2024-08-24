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Ordu'da istinat duvarı çöktü, 48 daireli bina boşaltıldı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü ve 48 daireli bina boşaltıldı. İlk inceleme sonucunda binanın tedbir amaçlı olarak boşaltılmasına karar verildi.

Ordu'da istinat duvarı çöktü, 48 daireli bina boşaltıldı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde dün gece başlayan aşırı yağışlar nedeniyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 48 daireli bina boşaltıldı.

Olay, Burunucu Mahallesi'nde meydana geldi. Dün gece saatlerinde ilçe genelinde etkili olan sağanak yağış, 3 bloktan oluşan sitenin üst kısmındaki istinat duvarının çökmesine neden oldu. Çökme sonrasında toprak yığını, sitenin bir bloğundaki 6 daireye zarar verdi. Olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşanan çökme sırasında dairelerde kimsenin bulunmadığının belirlenmesi sonrası çevrede güvenlik önlemleri alındı. AFAD ekipleri tarafından yapılan ilk inceleme sonucunda 48 daireli binanın tedbir amaçlı olarak boşaltılmasına karar verilerek tahliye gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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