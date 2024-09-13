Ordu'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist için gıyabi cenaze namazı kılındı

Ordu'da, İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Altınordu ilçesindeki Yalı (Aziziye) Camii'nde, işgal altında olan Batı Şeria'da 6 Eylül tarihinde keski nişancı mermisiyle başından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi (26) ve tüm Filistinli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazını müteakip kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası, hayatını kaybeden tüm Müslümanlar için dua edildi.

Namazın ardından İsrail'in zulmüne tepki gösterildi. - ORDU