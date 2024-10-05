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Ordu'da İş Yerine Silahlı Saldırı: İş Yeri Sahipleri Karşılık Verdi

Ordu'da İş Yerine Silahlı Saldırı: İş Yeri Sahipleri Karşılık Verdi
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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir gıda firması önünde motosikletli kişiler tarafından gerçekleştiren silahlı saldırıda, iş yeri sahipleri de karşılık verdi. Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı, polis kaçan saldırganları arıyor.

Ordu'da iş yerine silahlı saldırı: İş yeri sahipleri de karşılık verdi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerine peş peşe silahlarla ateş açıldı. Olayda yaralanan veya can kaybı olmazken, polis kaçan şahıslar için arama çalışması başlattı.

Olay, Kaledere Mahallesi Arzanoğlu Caddesi üzerinde bir gıda firması önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletleriyle gelen 2 şahıs, gıda firmasına peş peşe ateş etmeye başladı. Bu sırada firma içerisinde bulunan iş yeri sahipleri de kaçan şahısların arkasından koşarak silahla karşılık verdi.

"Şarjör ve boş kovan bulundu"

Gerçekleşen silahlı olayın ardından Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerini şeritle kapattı. Kaçan şahısların düşürdüğü öğrenilen alanda bir içerisinde 5 mermi bulunan şarjör, 2 adet mermi ve bir adet boş kovan bulundu.

"Motosikletle kaçtılar"

Olay sonrası saldırıyı gerçekleştiren şahıslar motosikletle hızlı olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından ilçe genelinde ekipler kaçan şahıslara yönelik arama çalışmaları başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel
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