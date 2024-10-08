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Ordu'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir gıda firmasına yapılan silahlı saldırının ardından 3 şüpheli yakalandı, bunlardan 2'si tutuklandı. Olayda can kaybı yaşanmadı, kullanılan ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ordu'da iş yerine silahlı saldırıya 2 tutuklama

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açan 3 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi, 2'si tutuklandı.

Kaledere Mahallesi Arzanoğlu Caddesi üzerinde 5 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda, motosikletleriyle gelen 2 şahıs, gıda firmasına peş peşe ateş etmeye başladı. Bu sırada firma içerisinde bulunan iş yeri sahipleri de kaçan şahısların arkasından koşarak silahla karşılık verdi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

Olayın ardından Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerini şeritle kapattı. Motosiklet ile kaçan şahısların düşürdüğü öğrenilen alanda bir içerisinde 5 mermi bulunan şarjör, 2 adet mermi ve bir adet boş kovan bulundu.

Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından olayın şüphelileri E.B.K. ve H.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B.K. ve H.S. tutuklanırken, F.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ordu'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel

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