Ordu'da İmamlardan Oluşan Arama ve Kurtarma Ekibi Göreve Hazır

Ordu'da tamamı imamlardan oluşan 27 kişilik arama ve kurtarma ekibi, aldıkları eğitimler ile her geçen gün kendilerini geliştiriyor. Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, 6 Şubat depreminde de görev alan ekibin sürekli olarak göreve hazır olduklarını söyledi.

Ordu'da tamamı imamlardan oluşan 27 kişilik arama ve kurtarma ekibi, aldıkları eğitimler ile her geçen gün kendilerini geliştiriyor. Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, 6 Şubat depreminde de görev alan ekibin sürekli olarak göreve hazır olduklarını söyledi.

Ordu'da 2013 yılında imamlar tarafından kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Arama ve Kurtarma ekibi, 6 Şubat depremleri öncesinde çeşitli eğitimler alarak, kendilerini geliştirdi. Depremin ardından Adıyaman'da görev alan ve ekip, Adıyaman'da 17 kişiyi canlı olarak kurtardı. AFAD desteği ile arama ve kurtarmanın yanı sıra kendilerini geliştirici eğitimlere de katılan ve akreditasyonlarını alan 27 kişilik ekip görevlere hazır bir şekilde bekliyor.

"Olabilecek felaketlere karşı hazır bekliyorlar"

Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Arama ve Kurtarma ekibi hakkında açıklamalarda bulunan Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, "Ekip şuan itibariyle 27 kişiden oluşuyor, akreditasyon eğitimlerini de aldılar. Aslında bu ruh 2013 yılında başlamış ve arkadaşlarımız böyle bir teşekkülü oluşturmuşlardı. 6 Şubat depremi öncesinde bir yeniden aydınlansınlar istedik ve grubu yeniden coşturduk. O sıralarda Giresun ilinde sel felaketi vardı, olabilecek felaketlere destek versin istedik. Mümin de öyledir, birisini kurtararak kurtulur. Kur'an-ı Kerim'de Allah 'Kim bir canı kurtarırsa tüm hayatı, insanlığı kurtarmış gibi olur' der. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) 'Kim bir müminin sıkıntısını giderirse, Allah da onun sıkıntısını giderir' der. Biz bu duyguyla hareket ettik ve 27 kişilik bir ekip oluşturmuştuk" diye konuştu.

Depremde 17 vatandaşı canlı olarak kurtardılar

Tamamı imamlardan oluşan ara ve kurtarma ekibinin, 6 Şubat depreminde de görev aldığını ifade eden İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, "Depremin ardından kardeşlerimiz Adıyaman'a hareket ettiler, asıl eğitimlerini de orada aldılar, can kurtardılar. Yüzlerce kardeşimizin bedenini çıkardılar. 17 kardeşimizi canlı olarak depremden kurtarmış oldular. Sonrasında arama ve kurtarma ekibimizi büyütmek istedik. Diyanet İşleri Başkanlığımız bize mali destek sağladı. AFAD'dan hocalar ile eğitimler aldık" ifadelerine yer verdi.

"Sürekli olarak eğitimlerini alıyorlar"

İl Müftüsü Çiçek, şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda 27 kardeşimiz hazır bir şekilde bekliyorlar. İnşallah yeni alınan elbiseleri çantalarında eskisin, ihtiyaç duyulmasın. Yine de kendileri göreve hazırlar, bundan sonra çıkabilecek eğitimleri yeniden almayı planlıyoruz. Allah'ım afet vermesin ama böyle bir gurubun olmasından dolayı da ekibimize de teşekkür ediyorum." - ORDU