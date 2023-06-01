Ordu'da huzurevi sakinleri hünerlerini sergiledi: Elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak

Ordu'da huzurevi sakinleri tarafından yapılan el emeği ürünler sergilendi. Satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelir depremzede vatandaşlara bağışlanacak.

Ordu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Ahmet Cemal Mağden Huzurevi bünyesinde ortaklaşa bir etkinlik düzenlendi. Haftada 3 gün usta öğreticiler huzurevine gelerek eğitim verdiler. Bu çerçevede huzurevinde kalanlar kendileri yaptıkları filografi, rölye, ahşap boyama, nakış, örgü ve geri dönüşüm malzemelerinden çerçeve, saklama kutuları, hediyelik süs eşyalarından oluşan 800 ürün satışa çıkartıldı. Ürünlerden elde edilen gelir ise depremzede vatandaşlara ulaştırılacak.

"Birlik ve beraberlik içerisinde güzel çalışmalar yapıyoruz"

Programın açılışında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak güzel bir şehri inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi. Güler, "Daha güzel ve yaşanabilir bir şehirde yaşlılarımız, huzurevlerimiz, öğretmenlerimiz ve halkımız güzel bir şehirde yaşasın diye projeler üretiyoruz. Amacımız güçlü ekonomisiyle, güvenli ve güvenilir bir şehir yapmaya çalışıyoruz. Burada herkes mutluluk içerisinde yaşasın istiyoruz, güzel eserler ortaya çıksın ve bu eserler aynı zamanda örnek olsun. Sanatı, el emeğini, göz nurunu, düşünceyi ve fikri ortaya çıkartsın. Burada kazançlarımız ile de depremzede vatandaşlarımıza destek olalım istedik. Adıyaman bizim kardeş şehrimiz ve 11 ilde çok örnek çalışmalar yaptık. Biz zaten Türkiye olarak büyük bir aileyiz, bunun küçük bir parçası da 19 ilçesi ve 772 mahallesiyle Ordu ailesi. Birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel çalışmalar yaptık" dedi.

Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Mayıs ve Haziran aylarında özellikle halk eğitim merkezleri ve okullarda yıl boyunca verilen tüm emeklerin sergilendiği önemli zaman dilimlerinden olduğunu söyledi. Karahan, düzenlenen etkinlikten elde edilecek gelirlerin depremzede vatandaşlara ulaştırılacağı için manevi anlamının büyük olduğunu sözlerine ekledi.

Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yunus Özdaş da serginin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi düzenlendi ve serginin açılışı düzenlendi.

Protokol üyeleri, huzurevinde kalan vatandaşlar tarafından yapılan el emeği ürünleri incelenirken, sergi 3 Haziran tarihine kadar ziyarete aşık olacak. - ORDU