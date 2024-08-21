Ordu'da Fındık Hasat Kombini Videosu Sosyal Medyada İlgilendi

Ordu'da fındık hasat sezonu devam ederken, işçilerin paylaştığı hasat kombini videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türkiye'de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da hasat sahil kesimlerinde büyük oranda tamamlanırken, orta ve yüksek kesimlerde ise sürüyor. Sabahın erken saatlerinde bahçeye girmeye hazırlanan tarım işçileri, bahçe kıyafetlerini adeta bir defileye çıkar gibi yolun ortasında sergilediler. Çektikleri videoda bahçede kullandıkları kıyafetlerle podyumda yürüyen mankenler gibi sırayla kıyafetlerini sergileyen işçiler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşçilerin kıyafetlerini yolun ortasında sergilemeleri ve adeta bir moda gösterisi havası oluşturması, geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekti. - ORDU