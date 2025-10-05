Ordu'da Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi

Ordu'da, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş, pankartlar ve sloganlar eşliğinde Gazze için yürüyüş düzenledi.

Ordu Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Altın Ordu ilçesindeki Sırrı Paşa Caddesi'nde toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlar ile birlikte Ceren Özdemir Meydanı'na yürüyen grup, Filistin'e destek sloganları attı.

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından katılımcılar adına konuşan Ordu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (ORİMDER) Başkanı Abdurrahman Murtazaoğlu, "Tarihin en destansı asimetrik savaşını ortaya koyan ve savaş ahlakıyla ümmetin göğsünü kabartan Filistinli direnişçilerin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Kardeşlerimizin yanında yürüyüşümüz ve kararlı duruşumuz, Filistin özgür oluncaya kadar sürecek ve asla değişmeyecektir. Batılı bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma girişimleri, kamuoyu baskısının yönünü göstermesi açısından önemlidir. Ancak bu kararlar tek başına yeterli değildir. İsrail'in işgal ve soykırım politikalarının sona ermesi için ciddi ekonomik, diplomatik ve siyasi yaptırımlar uygulanmalı ve işgalci, uluslararası baskıyla geri adım atmaya zorlanmalıdır. Biz, hem Gazze'deki asil direnişle hem de soykırıma maruz kalan mazlum Filistin halkına uygulanan ablukayı delmeye çalışan filolarla tam dayanışma halinde olduğumuzu tekrar ilan ediyoruz" dedi.

Etkinlik, Filistin halkı ve Müslümanlar için edilen dualarla son buldu.