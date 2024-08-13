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Ordu'da En Fazla Samsunlu, Samsun'da En Fazla Ordulu Yaşıyor

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Ordu'da coğrafi yakınlık, ailevi durum, atama ve diğer nedenlerle başka illerde doğan 77 bin 264 kişinin yaşadığı belirlendi. Buna göre Ordu'da en fazla Samsunlu, Samsun'da ise en fazla Ordulu yaşıyor.

Ordu'da coğrafi yakınlık, ailevi durum, atama ve diğer nedenlerle başka illerde doğan 77 bin 264 kişinin yaşadığı belirlendi. Buna göre Ordu'da en fazla Samsunlu, Samsun'da ise en fazla Ordulu yaşıyor.

Ordu Valiliği'nin açıkladığı istatistiklere göre, başka illerde doğup da Ordu'da yaşayan vatandaşların toplam sayısının 77 bin 264 olduğu belirtildi.

Ordu- Samsun hattı hareketli

İstatistiklere göre Ordu'da 77 bin 264 kişinin içerisinde en fazla nüfusu 14 bin 237 ile Samsun doğumlular oluşturuyor. Samsun'da ise 51 bin 559 Ordulu yaşıyor. Ordu'da Hakkari doğumlu 50 kişi ikamet ediyor.

İstanbul'da 515 bin Ordulu

Öte yandan Ordulu olup dışarıda yaşayanların sayısı Ordu'da yaşayanlardan fazla çıktı. Buna göre Türkiye genelinde 898 bin 780 Ordulu yaşıyor. İstanbul'da ise 515 bin 544 Ordulu hayatını sürdürüyor.

En az Ordulu ise 141 kişi ile Kilis'te ikamet ediyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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