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Ordu'da duraklar pırıl pırıl

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ordu'da duraklar pırıl pırıl

Ordu'da il genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma durakları her fırsatta temizlenerek hijyenik hale getiriyor.

Ordu'da il genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma durakları her fırsatta temizlenerek hijyenik hale getiriyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde sık aralıklarla gerçekleştirdiği durak temizliklerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Durak Birimi ekipleri ile Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sıklıkla kullandığı durakları doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen temizlik ürünleri ile temizleyerek pırıl pırıl yapıyor.

Toplum sağlının korunmasına yönelik yapılan çalışmalar birçok ilçede devam ederken uygulama vatandaşların da beğenisini kazanıyor. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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