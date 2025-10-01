Ordu'da Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği: Yaşlıların El Emeği Ürünleri Sergilendi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte huzurevinde kalan yaşlılar, yaptıkları el emeği ürünleri sergiledi.

İlçedeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen sergide, Fatsa Huzurevi'nde kalan yaşlı bireylerin kendi el emeğiyle hazırladığı ürünler yer aldı. Sergide örgüler, el işleri ve çeşitli el sanatlarından oluşan birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaşlıların sabrını, sevgisini ve hayat tecrübelerini yansıtan eserler, vatandaşların beğenisini kazandı.

Fatsa Huzurevi Müdürü Mustafa Sezgin, sergiye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "İlk kez böyle bir projeyi Dünya Yaşlılar Günü'nde hayata geçirdik. Yaşlılarımızın el emeği, göz nuru ürünleri sergilenerek hem onların toplumsal değerini vurguladık hem de büyüklerimizin sadece geçmişin değil, bugünün ve geleceğin de önemli mirasçıları olduğunu hatırlattık." dedi.

Etkinliğe katılan yaşlılar da ürünlerini vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadı. Katılımcılardan Müyesser Arslan, "Şal, çorap, çocuk kazağı ördüm. Hem keyif aldım hem de üretmenin mutluluğunu yaşadım." diye konuştu.

El sanatları eğitmeni Şule Tetik ise yaşlıların bu çalışmalarla hayata bakış açılarının değiştiğini vurgulayarak, "Ürünleri yaparken hem becerilerini geliştirdiler hem de daha mutlu oldular. Vatandaşlarımızın ilgisi de onları motive ediyor." ifadelerini kullandı.

Sergiyi gezen vatandaşlar, hem ürünleri inceledi, hem de büyüklerine destek oldu. - ORDU