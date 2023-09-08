Ordu'da denizde hortum oluştu
- Ordu'da denizde hortum oluştu Ordu'nun Gülyalı ilçesinde denizde hortum oluştu.
- Ordu'da denizde hortum oluştu
ORDU - Ordu'nun Gülyalı ilçesinde denizde hortum oluştu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Gülyalı ilçesi Ordu- Giresun Havalimanı yakınlarında denizde oluşan hortum tedirginlik oluşturdu. Yaklaşık 5 dakika boyunca etkili olan hortum sonrasında kayboldu. Oluşan hortum bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan verilere göre yağışlı havanın 9 Eylül Cumartesi gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel