- Ordu'da denizde hortum oluştu

ORDU - Ordu'nun Gülyalı ilçesinde denizde hortum oluştu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Gülyalı ilçesi Ordu- Giresun Havalimanı yakınlarında denizde oluşan hortum tedirginlik oluşturdu. Yaklaşık 5 dakika boyunca etkili olan hortum sonrasında kayboldu. Oluşan hortum bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan verilere göre yağışlı havanın 9 Eylül Cumartesi gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.