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Ordu'da Dağ Mantarı Sezonu Açıldı

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Ordu'da yüksek kesimlerde toplanan dağ mantarının sezonu açıldı. Vatandaşlar, topladıkları mantarları satışa sunarak ekonomiye katkı sağlıyor.

Ordu'da, yüksek kesimlerdeki kırsal mahallelerde toplanan ve halk arasında 'dağ tirmidi' olarak adlandırılan dağ mantarının sezonu açıldı. Vatandaşlar, topladıkları mantarın fazla olanlarını ise kilosu 350 liradan satışa sunuyor.

Yüksek rakımlı bölgelerde ve bol yağış alan yerlerde yetişen dağ mantarı, yaz aylarında Ordu'da sofraların vazgeçilmez ürünleri arasında yerini alıyor. Fatsa ilçesinin kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar, topladığı dağ mantarlarını kavurma ve turşu olarak tüketiyor.

Yağmurun ardından kendiliğinden yetişen mantarlar, hem sofraları süslüyor, hem de satılarak ekonomiye katkı sağlanıyor. Vatandaşlar, şuan dağ mantarının az olduğunu ve kilogram fiyatının 350 lira olduğunu belirterek, "Dağ mantarı ormanlarımızda, fındık bahçelerimizde dağlarda olan bir mantar türü. Özellikle bir dahaki sene olsun diye kökünü geride bırakıp öyle söküyoruz. Dağ mantarı yağmur yağmayan sıcak havalarda çıkmaz, kesinlikle yağmur yağması önemli. Şuanda sezonun ilk dağ mantarları tezgahlarda satışa sunuldu, kilosu 350 liradan satılıyor. Şu an az miktarda olduğu için fiyatı pahalı, ilerleyen günlerde bol olunca fiyatı düşecektir" ifadelerine yer verdiler.

Mantar toplamanın ve temizlemesinin zor olduğunu belirten vatandaşlar, "Dağ mantarı lezzetli olduğu kadar da faydalıdır. Dağ mantarının en bilindik faydalarında birisi D vitamini içeriyor. Daha birçok faydası var. Dağ mantarını özenle toplamak önemli çünkü bazı vatandaşlar zehirli mantarları da topluyor ve sonuç olarak yediklerinde zehirlenebiliyor" diye konuştular. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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