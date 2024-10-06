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Ordu'da Amatör Balıkçılar Güneşli Havada Balık Tutmanın Keyfini Çıkarıyor

Ordu'da Amatör Balıkçılar Güneşli Havada Balık Tutmanın Keyfini Çıkarıyor
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde amatör balıkçılar, hafta sonu güneşli havayı değerlendirerek iskelede balık tutmanın tadını çıkardı. İstavrit ve çinekop avlayan balıkçılar, keyifli anlarını paylaştı.

Ordu'da hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen amatör balıkçılar, iskeleye gelerek balık tutmanın keyfini yaşadı.

Altınordu ilçesinde hafta sonu amatör balıkçılar, iskeleye akın etti. Akşam saatlerinde deniz kenarına gelen vatandaşlar, güneşli bir günde balık tutmanın keyfini yaşadı. İstavrit balığının bol olduğunu ve balığın durumuna göre günlük ortalama 2-3 kilo balık avlayabildiklerini belirten vatandaşlar, bu sayede güzel vakit geçirdiklerini dile getirdiler. Rıhtım bölgesinde amatör olarak balık avlayan vatandaşlar, "Daha çok hobi amaçlı balık tutuyoruz. Bu günlerde oltaya istavrit çok takılıyor, çinekop da oluyor. Denizden balık çıktıkça buradan ayrılmak istemiyoruz. Hava şartları uygun olduğu sürece bizler için de aktivite oluyor" dediler. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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