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Ordu'da Afet Tatbikatı Düzenlendi

Ordu'da Afet Tatbikatı Düzenlendi
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Ordu'da, UMKE ekipleri tarafından 2024 yılı faaliyet planı doğrultusunda, olası afetlere karşı hazırlık amacıyla tatbikat gerçekleştirildi. Sağlık yöneticilerinin katıldığı tatbikatta, UMKE gönüllüleri eğitim aldı.

Ordu'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri tarafından 2024 yılı faaliyet planı kapsamında afet tatbikatı düzenlendi.

Olması muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olmak adına tatbikatlarına devam İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 2024 yılı faaliyet planı kapsamında tatbikat gerçekleştirdi. 26 UMKE gönüllüsü personel ve 5 eğitmen ile gerçekleştirilen eğitim ve tatbikat kampına, Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dursun Tüzün, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Yasin Ergül, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Özerhan Özer, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Çelenk, Destek Hizmetleri Başkanı Ömer Tok ve diğer sağlık yöneticileri katıldı.

"Afetlere hazırlıklı olmak zorundayız"

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dursun Tüzün, "Olması muhtemel afetlere müdahale etmek için Sağlık Bakanlığımız bünyesinde görev yapan sağlık personelinin gönüllülük esasına göre dahil olduğu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ailemiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Burada altını çizmek istediğim bir husus var; UMKE sistemi gönüllülük esasına göre kurulmuştur. Fedakarca görevlerini ifa eden sağlık personelimiz, bu asli görevlerinin yanında olması muhtemel afetlerde insanlarımıza hizmet vermek için UMKE gönüllülerine katılıyor. Geçen yıl içinde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler bize bir kez daha gösterdi ki afetlere hazır olmak zorundayız. İnşallah sizlere ihtiyaç duyacağımız afetler hiç olmaz ama ihtiyaç duyulduğu zamanlarda görev almaktan çekinmeyeceğinizi bilmek de bizlere güç veriyor" dedi.

Tatbikatlara İl AFAD Müdürlüğü ekipleri de katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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