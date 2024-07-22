Ordu'da 50 Yıldır Ayakkabı Boyayarak Geçinen Adam

Ordu'da ayakkabı boyayarak geçimini sağlayan Harun Karaçuha, 50 yıldır kullandığı boya sandığı ile ailesinin geçimini sağlarken 4 de çocuk büyüttü.

Altınordu ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Harun Karaçuha, babasından öğrendiği ayakkabı boyacılığı mesleğini 60 yılı aşkın süredir devam ettiriyor. İlkokul yıllarında okul çıkışında boya sandığı ile sokakları dolaşarak harçlığını çıkartan Karaçuha, sonrasında satın aldığı büyük sandık ile sabit bir noktada bu mesleği sürdürdü. 50 yıl önce satın aldığı boya sandığını kullanarak evlenen ve 4 çocuk büyüten Karaçuha, imkanlar el verdiği sürece mesleğini sürdüreceğini belirtiyor.

"Bu sandık ile 4 çocuk büyüttüm"

"10 yaşından bu yana bu işi yapıyorum. Bu işe başladığımda ayakkabı boyamak 25 kuruştu, şimdi ise 30 lira. Günlük kaç ayakkabı boyadığımız belli olmuyor, kimi zaman 2 ayakkabı boyayıp eve gidiyoruz. İlk işe başladığımda tek gözlü boya sandığım vardı, omzumda sokakları gezerdim. Şuan kullandığım sandık ise 50 yıllık. Sigortamı kendim ödeyerek emekli de oldum, bu sandık ile 4 çocuk büyüttüm. Gücüm yettiği kadar devam etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

"Spor ayakkabılar çıkınca işlerimiz yüzde 80 azaldı"

Geçen yıllara göre işlerin zayıfladığını ifade eden Karaçuha, "İnsanlar eskiden deri ayakkabı giyerdi, şimdi yazlıklar çıktı. Bizim boya işleri de buna bağlı olarak yüzde 70-80 düştü. Artık kış aylarında bot boyası ile biraz para kazanıyoruz, yazın işler düşük oluyor, yine de ekmek paramızı kazanıyoruz. Kimseye muhtaç olmadan bu günlere geldik. Çok şükürler olsun. Bu sandık 50 yıllık ama bana yetiyor. Birkaç kere tamire götürdüm, kimi zaman kendim yaptım o şekilde kullanıyorum" ifadelerine yer verdi. - ORDU