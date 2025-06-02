Ordu'da 22 Kilometrelik Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi

Ordu'da 22 Kilometrelik Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Dağcılık Spor Kulübü tarafından düzenlenen zorlu doğa yürüyüşünde 62 sporcu, yoğun sis ve yağmur altında Sakarat Tepesi'ne ulaştı. Etkinlik, doğa ile iç içe vakit geçirmenin ve fiziksel sağlığın önemine vurgu yaptı.

Ordu'da 62 sporcunun katılımıyla 22 kilometrelik zorlu doğa yürüyüşü düzenledi.

Ordu Dağcılık Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Perşembe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde başlayan etkinlikte sporcular, yoğun sis ve aralıklarla etkili olan yağmur altında 600 metre irtifa alarak, Perşembe Yarımadası'nın en yüksek noktası olan 730 metre rakımlı Sakarat Tepesi'ne ulaştı. Bölgenin doğal güzellikleri arasında ilerleyen ve zirvede bulunan televizyon verici istasyonunu da gözlemleme fırsatı bulan dağcılar, burada kısa bir dinlenmenin ardından farklı bir rotayı takip ederek yeniden Şenyurt Mahallesi'ne döndü.

Etkinliğe katılanlar, doğa yürüyüşlerinin hem fiziksel sağlık, hem de doğayla iç içe vakit geçirmek açısından önemli olduğunu belirtti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Kasa sırasında tartıştığı kadını kızının önünde darp etti

Kasa sırasında tartıştığı kadını kızının gözü önünde tekme tokat dövdü
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Altın fiyatları kızışan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselişe geçti

Altın fiyatlarında savaş etkisi! Fiyatlar uçuşa geçti
Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyutu çok büyük

Rusya'nın kalbine yapılan saldırılarda hasarın boyutu çok büyük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.