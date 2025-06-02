Ordu'da 22 Kilometrelik Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi

Ordu'da 62 sporcunun katılımıyla 22 kilometrelik zorlu doğa yürüyüşü düzenledi.

Ordu Dağcılık Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Perşembe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde başlayan etkinlikte sporcular, yoğun sis ve aralıklarla etkili olan yağmur altında 600 metre irtifa alarak, Perşembe Yarımadası'nın en yüksek noktası olan 730 metre rakımlı Sakarat Tepesi'ne ulaştı. Bölgenin doğal güzellikleri arasında ilerleyen ve zirvede bulunan televizyon verici istasyonunu da gözlemleme fırsatı bulan dağcılar, burada kısa bir dinlenmenin ardından farklı bir rotayı takip ederek yeniden Şenyurt Mahallesi'ne döndü.

Etkinliğe katılanlar, doğa yürüyüşlerinin hem fiziksel sağlık, hem de doğayla iç içe vakit geçirmek açısından önemli olduğunu belirtti. - ORDU