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Ordu'da 19 Mayıs coşkusu

Ordu'da 19 Mayıs coşkusu

Yerel Haberler

Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Gençlik Yürüyüşü" renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Gençlik Yürüyüşü" renkli görüntülere sahne oldu.

Altınordu Ceren Özdemir Meydanı'ndan başlayan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın öncülük ettiği yürüyüşte meşaleler eşliğinde dev Türk bayrağı taşındı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen programda kortej, Süleymen Felek ve İsmet Paşa Caddeleri üzerinden geçerek İlk Adım Anıtı önüne ulaştı.

Korteje, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Vali Sonel, İlk Adım Anıtı önünde sonlanan yürüyüşte günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi. - ORDU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Gençlik Ordu Yerel Haberler

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