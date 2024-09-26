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Ordu'da 15 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Ordu'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 15 milyon TL olan kaçak tütün ve mamulleri ele geçirildi. 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu'da piyasa değeri 15 milyon TL olan kaçak tütün ve mamulleri ele geçirildi

ORDU - Ordu'da polis ekipleri tarafından kaçak tütün ve mamullerine yönelik yürütülen operasyonda, piyasa değeri 15 milyon TL olan kaçak tütün ve mamulleri ele geçirildi, 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı ve projeli dosya kapsamında, 12 şüpheliye yönelik Ordu, Ünye ve Perşembe Cumhuriyet Başsavcılıkları ile birlikte Altınordu, Perşembe ve Ünye İlçelerinde 20 adreste arama ve yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon süresince ve sonrasında yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan 5 milyon 949 bin 960 adet boş makaron, 103 bin 930 adet içi dolu makaron, 2 kilo 640 gram kıyılmış tütün, 5 bin 286 adet kesilmiş bandrol, 227 adet elektronik sigara, 128 adet puro, 109 adet nargile kömürü, 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Yakalanan 12 şüpheli ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Ordu'da 15 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - Yerel

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