Ordu'da 1 Kilogramlık Mezgit Balığı Bulundu

Ordu'da avcılık yapan balıkçıların ağına 1 kilogramlık kanca mezgidi takıldı.

Perşembe ilçesinde avcılık yapan balıkçıların ağına, 1 kilogramlık mezgit balığı takıldı. Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Erdal Çamaş'ın tezgaha koyduğu balık, görenlerin ilgisini çekti. Palamut balığının neredeyse 2 katı büyüklüğünde olan mezgit, hem boyutu hem de fiyatı ile dikkat çekti. Balık, meraklısı olan bir vatandaş tarafından 500 TL'ye satın alındı.

"10 yıldır bu büyüklükte mezgit görmüyorduk"

Balıkçı esnafı Erdal Çamaş, yaklaşık 10 yıldır bu boyutta mezgit balığı ile karşılaşmadıklarını belirterek, "Bu balıkçılarımızın kancasına takılmış, hakiki kanca mezgidi. Ağırlığı bir kilogram. İnsanların çok fazla ilgisini çekti, palamut balığının neredeyse 2 katı büyüklüğünde. En son bu büyüklükte bir mezgidi belki 10 yıldır görmüyordum. Meraklısı olan bir vatandaş 500 liraya satın aldı" dedi. - ORDU