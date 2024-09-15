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Ordu'da 1,5 Kilogramlık Mezgit Balığı Bulundu

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Ordu'nun Perşembe ilçesinde kıyı balıkçılarının ağına takılan 1,5 kilogramlık mezgit balığı, balıkçı esnafının dikkatini çekti. Balıklar, 500 TL kilogram fiyatıyla piyasada satışa sunuluyor.

Ordu'da avcılık yapan balıkçıların ağına 1,5 kilogramlık kanca mezgidi takıldı.

Perşembe ilçesinde avcılık yapan kıyı balıkçılarının ağına, 1,5 kilogramlık ve 1 kilogramlık mezgit balığı takıldı. Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Erdal Çamaş'ın tezgaha koyduğu balıklar, görenlerin ilgisini çekti. Bir süredir bölgede büyük mezgit balıklarına denk geldiklerini belirten balıkçılar, kilogramının 500 TL'den satıldığını belirtti.

Balıkçı esnafı Erdal Çamaş, uzun yıllar sonra bu şekilde iri mezgitleri görmeye başladıklarını belirterek, "Balıkçılarımızın ağına takılmış, hakiki kanca mezgidi. Ağırlığı 1,5 kilogram. İnsanların çok fazla ilgisini çekti, palamut balığından büyük. Balıkçılarımız bir de aynı bölgede 1 kilogramlık mezgit de avlamışlar" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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