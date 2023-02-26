Ordu Büyükşehir Belediyesi, depremzede çocuklar için aktivite alanları oluşturdu

ADIYAMAN - Ordu Büyükşehir Belediyesi, depremzede çocukların yaşadıkları travmayı atlatmaları Adıyaman'ın farklı alanlarında aktivite alanları oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem mağduru çocukların iyileşme süreçlerine katkı sağlamak, çocukların moral bulması, normalleşme ve iyileşme sürecine katkı sağlamak için ekipler bölgede aktivite alanları oluşturdu. Resim, boyama, sinema filmleri, zeka oyunları ve çeşitli etkinlikler ile çocuklar depremin etkisinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

Depremin ilk gününden itibaren tüm ekip ve ekipmanları ile deprem bölgelerine giden Ordu Büyükşehir Belediyesi, arama ve kurtarma, yemek ve içme suyu ihtiyacı giderme, alt ve üst yapı çalışmalarına destek olma, gelen yardımları ulaştırma gibi büyük bir görev üstlenerek çalışmalarına devam ediyor. Saha çalışmalarında aktif rol alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan da deprem bölgesinde bulunan minik kalplerin hayatın olağan akışına hemen dahil olabilmesi için çalışmalarını yürütüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan etkinlik alanını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, çalışmalarından dolayı Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.