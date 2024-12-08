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ÖRAV'ın 10'uncu yılı Bilecik'te kutlandı

ÖRAV'ın 10'uncu yılı Bilecik'te kutlandı
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Öğretmen Akademisi Vakfı'nın (ÖRAV) 10 yıldan beri devam eden eğitim şenliği Bilecik'te kutladı.

Öğretmen Akademisi Vakfı'nın (ÖRAV) 10 yıldan beri devam eden eğitim şenliği Bilecik'te kutladı.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek, gelişim yolculuklarında yanlarında olmak amacıyla kurulan ÖRAV'ın eğitim programı, ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy'un katılımıyla Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu'nda gerçekleşti. Programa, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, vakıf öğretmenleri ve ilgililer katıldı.

ÖRAV tarafından yürütülen şenlikte, katılımcılar 10 farklı atölye çalışmalarına katılarak yeni eğitim yöntemlerini deneyimleme fırsatı bulurken ayrıca deneyimli öğretmenlerin sunumlarıyla mesleki gelişimlerine katkı sağladılar. Şenlikte, öğretmenler eğlenirken öğrendiler.

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy konuşmacılığını yaptığı programda, "Eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal ilerlemenin en önemli savunucusu olan öğretmenler, yalnızca bilgi aktaran kişiler değil, aynı zamanda toplumu dönüştüren liderler. Bu sebeple öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki açıdan gelişimleri bizim için de çok önemli. Cumhuriyetimizin kurucusu, başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere ilişkin şu sözünü hep hatırlıyoruz: Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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