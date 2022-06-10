ORAN Kalkınma Ajansı toplanıyor - Haberler

ORAN Kalkınma Ajansı toplanıyor Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) yönetimi, Haziran ayı olağan Yönetim Kurulu Toplantısı için pazartesi günü toplanacak. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) yönetimi, Haziran ayı olağan Yönetim Kurulu Toplantısı için pazartesi günü toplanacak. ORAN Haziran ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak. Ayrıca, ORAN tarafından düzenlenecek olan Ajans İmalat Sanayi Finansman Destek Programı'nın bilgilendirme toplantısı da aynı gün yapılacak. Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda yapılacak olan toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci katılacak. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Kayseri Ajans Yerel Haberler

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